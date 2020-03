Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico

El fiscal general William Barr anunció la presentación de cargos penales contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela, incluido Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusándolos de participar en el tráfico ilegal de drogas del país, según altos funcionarios de la administración, destacó NBC News.

En total 12 funcionarios del régimen de Maduro fueron inculpados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

