La seguridad financiera es una cuestión de tiempo, no de dinero, dice un millonario hecho que se jubiló a los 35 años

¿Cuánto dinero tendrías que ganar para sentirte financieramente seguro?

La encuesta de CNBC International Your Money Financial Security Survey realizada recientemente por SurveyMonkey, preguntó exactamente eso a personas de todo el mundo, y las respuestas revelaron cómo piensan las personas en diferentes países sobre sus finanzas.

Pregúntele lo mismo a Steve Adcock y probablemente cuestionará la premisa.

"La seguridad financiera no es una cantidad de ingresos", le dijo a CNBC Make It el hombre de 42 años. "Para mí, la seguridad financiera es una cantidad de tiempo".

Adcock dijo que el momento en que se sintió financieramente seguro llegó en 2016, a los 35 años, cuando se retiró de su trabajo corporativo con alrededor de $900,000. Las ganancias en el mercado financiero pronto elevaron ese total a más de $1 millón.

La seguridad, dijo Adcock, no provino de la cantidad de dinero que ahorró, sino de lo que le brindó: libertad para vivir su vida como quisiera sin depender de un cheque mensual. Cuando su esposa se jubiló al año siguiente, la pareja pasó tres años viajando por el país en una casa rodante Gulfstream.

"Ciertamente vivíamos de forma austera. Gastábamos mucho menos de lo que gastamos ahora", dijo Adcock. "Esa fue realmente la primera vez que me sentí financieramente seguro, lo que significa que no tendremos que trabajar por el resto de nuestras vidas".

Construyendo seguridad a través del ahorro y la inversión

