The summer "Parks After Dark" program returns for its 13th season with free recreational activities at 34 parks in Los Angeles County.

Visitors can enjoy concerts, movie nights, fitness classes and dancing on Thursday, Friday and Saturday nights.

All events are free and open to community members of all ages.

Some participating city parks include Earvin “Magic” Johnson Park in LA, Mona Park in Compton, Adventure Park in Whittier and Bassett Park in La Puente.

Stay informed about local news and weather in Southern California. Get the NBC LA app for iOS or Android and pick your alerts.

The program runs from June 16 through Aug. 6.

Here are the participating parks:

Adventure Park – 10130 Gunn Avenue, Whittier, CA 90605 – (562) 698-7645

Allen J. Martin Park – 14830 E. Giordano St., La Puente, CA 91744 – (626) 918-5263

Amigo Park – 5700 Juarez Ave, Whittier, CA 90606 – (562) 908-4702

Athens Park – 12603 S. Broadway Avenue, Los Angeles, CA 90061 – (323) 242-1899

Bassett Park – 510 N. Vineland Ave, La Puente, CA 91746 – (626) 333-0959

Belvedere Park – 4914 Cesar E. Chavez Ave., Los Angeles, CA 90022 – (323) 260-2342

Bethune Park – 1244 E. 61st St., Los Angeles, CA 90001 – (323) 846-1895

Carver Park –1400 E 118th St, Los Angeles, CA 90059 – (323) 357-3030

Charter Oak Park – 20261 E. Covina Blvd., Covina, CA 91723 – (626) 339-0411

City Terrace Park – 1145 Hazard Ave., Los Angeles, CA 90063 – (323) 260-2371

Colonel Leon H. Washington Park – 8908 S. Maie Ave., Los Angeles, CA 90002 – (323) 586-7205

Earvin “Magic” Johnson Park – 905 E. El Segundo Blvd, Los Angeles, CA 90059 – (323) 942-8457

East Rancho Dominguez – 15116 S. Atlantic Ave., Compton, CA 90221 – (310) 603-3724

El Cariso Park – 13100 Hubbard St. Sylmar, CA 91342 – (818) 367-5043

George Lane Park – 5520 West Ave. L-8, Quartz Hill, CA 93536 – (661) 722-7780

Helen Keller Park – 12521 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90044 – (323) 241-6702

Jackie Robinson Park – 8773 East Ave. R., Littlerock, CA 93543 – (661) 944-2880

Jesse Owens Park – 9651 S. Western Avenue, Los Angeles, CA 90047 – (323) 241-6704

Loma Alta Park – 3330 Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 – (626) 398-5451

Mayberry Park – 13201 E. Meyer Rd., Whittier, CA 90605 – (562) 944-9727

Mona Park – 2291 W. 121 Street, Compton, CA 90222 – (310) 603-3729

Eugene A. Obregon Park – 4021 E. 1st. Street, Los Angeles CA 90063 – (323) 260-2344

Pamela Park – 2236 Goodall Ave., Duarte, CA 91010 – (626) 357-1619

Rimgrove Park – 747 Rimgrove Dr., Valinda, CA 91744 626-330-8798

Roosevelt Park – 7600 Graham Avenue, Los Angeles, CA 90001 – (323) 586-7217

Salazar Park – 3864 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90022 – (323) 260-2330

San Angelo Park – 245 S. San Angelo Ave., La Puente, CA 91746 – (626) 333-6162

Saybrook Park – 6250 E. Northside Dr., Los Angeles, CA 90022 – (323) 724-8546

Sorensen Park – 1149 Rosehedge Dr., Whittier, CA 90605 – (562) 908-7763

Steinmetz Park – 1545 S. Stimson Avenue, Hacienda Heights, CA 91745 – (626) 934-7041

Stephen Sorensen Park – 16801 East Ave. P., Lake Los Angeles, CA 93543 – (661) 264-1249

Ted Watkins Park – 1335 103rd Street, Los Angeles, CA 90002 – (323) 357-3032

Val Verde Park – 30300 Arlington St, Castaic, CA 91384 – (661) 257-4014

Valleydale Park – 5525 Lark Ellen Ave., Azusa, CA 91702 – (626) 334-8020

Click here for more information.