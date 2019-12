Policía busca a ex infante de marina acusado de distribuir pornografía infantil

Un ex infante de marina sospechoso de enviar y recibir pornografía infantil mientras estaba en el condado de Riverside seguía prófugo el viernes, y las autoridades pidieron la ayuda del público para encontrarlo.

Eric Stiegelmeyer, de 24 años, es buscado por presunta posesión y transmisión de pornografía infantil. Se emitió una orden federal para su arresto a principios de este año, según Ryan Railsback, portavoz de policía de Riverside.

Railsback dijo que los detectives del Equipo de Ejecución de las Leyes a los Delitos de Asalto Sexual del Condado de Riverside (SAFE) están buscando activamente al ex militar.

